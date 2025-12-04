Se abre hueco, ojalá sea para bien

Comenta Compartir

En los últimos meses los 'toldos verdes' es a la que viene apelando la formación política de Vox. Las referencias a las clases popular y ... obreras de sus dirigentes a los barrios y los trabajadores han inundado sus discursos de los dirigentes de esta formación política. El partido esta hablando más de la clase media-baja, y ahora sí, parece estar abriéndose hueco en este escenario, el que más se había resistido históricamente. El 19% de la población que considera socioeconómico bajo o medio votaría hoy a Santiago Abascal, según el último sondeo de Sigma Dos. Lo más curioso es que , en las ciudades de 100.000 habitantes que no son capitales de provincia es donde Abascal registrará hoy su mejor resultado, reuniendo el 19% del voto. La clase trabajadora de los barrios no son imbéciles. La España feliz de los toldos verdes puede tirar adelante sin mirar atrás.

Temas

Cartas al director