8 de septiembre

Jorge Rubio Ruiz

Pueblonuevo Del Guadiana

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 08:56

8 de septiembre. Para la mayoría de extremeños Día de Extremadura. Para mí desde hace un tiempo lo es más que nunca. Pues hoy se ... cumplen 10 años de la muerte de alguien que no pudo elegir mejor día para dejar su última huella. Porque representaba los mayores valores de esta tierra de la que siempre he presumido orgulloso. El valor para empezar de nuevo en otro sitio, creando pueblos casi desde la nada. El trabajo continuado por labrarse un camino siempre desde la humildad que te permite dormir con la conciencia tranquila. La generosidad en el esfuerzo para que los tuyos crezcan tanto como puedan. Y la alegría constante, que te permite disfrutar de la vida y que los demás quieran compartirla contigo gustosamente. Ojalá esta generación a la que pertenezco y sobre la que descansa el presente y futuro de nuestra región, recuerde siempre con orgullo el pasado que nos han legado esos colonos a los que muchos tenemos la suerte de llamar abuelos.

hoy 8 de septiembre