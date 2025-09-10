Compartir

8 de septiembre. Para la mayoría de extremeños Día de Extremadura. Para mí desde hace un tiempo lo es más que nunca. Pues hoy se ... cumplen 10 años de la muerte de alguien que no pudo elegir mejor día para dejar su última huella. Porque representaba los mayores valores de esta tierra de la que siempre he presumido orgulloso. El valor para empezar de nuevo en otro sitio, creando pueblos casi desde la nada. El trabajo continuado por labrarse un camino siempre desde la humildad que te permite dormir con la conciencia tranquila. La generosidad en el esfuerzo para que los tuyos crezcan tanto como puedan. Y la alegría constante, que te permite disfrutar de la vida y que los demás quieran compartirla contigo gustosamente. Ojalá esta generación a la que pertenezco y sobre la que descansa el presente y futuro de nuestra región, recuerde siempre con orgullo el pasado que nos han legado esos colonos a los que muchos tenemos la suerte de llamar abuelos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Cartas al director