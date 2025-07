Valeria en la piscina

Comenta Compartir

La vida es una piscina —filosofa Valeria mientras se acerca a la municipal—: unos días nadas tranquila y otros el destino te empuja en lo ... más hondo». Hoy estrena gafas de sol, bañador de volantes y muchas ganas de burlarse del calor. Da por descontado que los groseros de siempre harán las tópicas bromas del desbordamiento de la piscina cuando ella se meta. Pero no hay nadie. Tampoco hay agua. El vaso exhibe su fondo agrietado, hostil. Valeria avanza unos pasos y se asoma con cautela al borde. «Una piscina vacía en julio no es sólo un error del calendario —piensa—, también es un espejo sin distorsiones». Y se queda reflexionando mientras mira al vacío como quien contempla su propia extrañeza. Al final no ha venido nadie, pero da lo mismo. Cuando decide volver a casa está segura de no haber perdido el tiempo: ha pasado la mañana flotando sin agua y se siente más ligera que nunca.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY