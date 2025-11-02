HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 1 de noviembre, en Extremadura?
Valeria en misa

Jorge Márquez

Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00

El incienso huele a clemencia antigua, pero hace años que Valeria no cree en el perdón por existir. Se sienta en primera fila y despliega ... entre las sombras la blancura floral de su inmenso vestido, retando desde el recuerdo a sus muertos a las miradas oblicuas de las beatas, que la observan como a una grieta en el retablo o una duda en el dogma. Valeria entona los cantos fúnebres con audacia y los lanza a las bóvedas en nombre de tantas mujeres condenadas a llorar en silencio. Cuando va a comulgar, ni baja la vista ni cruza los brazos sobre el pecho, camina hacia el altar como quien no busca absolución sino reconocimiento, y recibe la hostia con los ojos bien abiertos y la lengua burlona. A la salida, el sol refulge en su vestido encendiendo los adoquines. El día que doblen por ella las campanas, alguno jurará que no suenan igual que siempre, que tañen más anchas, más auténticas.

Valeria en misa