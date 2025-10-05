Ultramarinos Simón

Comenta Compartir

Pepe Simón era el palomo que zureaba a las amas de casa del barrio sin sobrepasar nunca la barrera del respeto. Tomaba nota de ... los pedidos con su lápiz de carpintero sobre un cacho de papel de estraza mientras les murmuraba al teléfono piropos que rozaban los deliciosos límites de la desvergüenza. Pepe hacía que ellas se mordieran el labio al colgar el teléfono exclamando ¡Qué Pepe este!, dueñas absolutas del placer de sentirse reconocidas en un desierto donde el marido solo sabía afearles una arruga en la camisa o una mancha en el mantel. Cuando el mundo aún le entendía, Pepe pidió a su nieto uno de aquellos teléfonos de baquelita negra. Ahora, carcomido por la desmemoria, se pasa las horas vivas con el auricular atenazado entre el mentón y el hombro, garabateando grafías en una libreta de muelle y murmurando palabras sonrientes que nadie entiende. Y que a nadie le importan.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY