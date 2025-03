Trabajar o cumplir el horario de trabajo

Alguien con pocas ganas o poca capacidad de imaginar decidió que, puesto que había que igualar la jornada laboral de todos los funcionarios, lo suyo ... era imponer el cumplimiento de un horario presencial. Tabla rasa, una medida de planteamiento justo y resultado injusto. Los objetivos comerciales de una fábrica de tornillos exigen de cada trabajador el cumplimiento riguroso de un horario. Pero la estructura laboral de la mayoría de los trabajos no funciona como una cadena de montaje, y los de la empresa pública, en absoluto. De ahí tanta amargura y tanto cabreo del funcionario que trabaja al lado del que se toca las narices y cobra lo mismo que él. En la pública se valora y se asalaria la incapacidad, la caradura y el enchufismo igual, cuando no más, que el esfuerzo, la honradez y la independencia. No pasa en la privada, claro, porque los objetivos son descarnadamente fríos y nadie se casa con nadie ni aun queriendo. El cumplimiento de un horario, por tanto, puede ser sólo una manera de aparentar una igualdad laboral que podría medirse con justicia por objetivos cumplidos, algo perfectamente mensurable y que diferenciaría con claridad al currante del vago dejando al aire sus vergüenzas.

Últimamente, a raíz de cierto famoso asunto judicial, ha vuelto con fuerza la antigua y mediocre reivindicación del control horario frente al control del rendimiento en el trabajo. Sin entrar en culpabilidades o inocencias ajenas, tengo muy claro que quien pretende que el que ejerce labores de alta dirección no trabaja a tiempo completo, o no tiene ni idea de lo que es eso (lo más probable), o le sobra mala intención al denunciarlo (también es muy probable), o las dos cosas. Los que hemos desempeñado labores de alta dirección sabemos muy bien que no hay otra manera de trabajar en ello que hacerlo a tiempo completo. Quien dirige un cotarro gordo ni se pone en marcha justo cuando firma la entrada al trabajo, ni desconecta de las ocupaciones y preocupaciones derivadas del cotarro al firmar la salida. Si fuera así, el cotarro griparía y se iría al garete. Este tipo de tareas te invade y tiende a expandirse hasta ocupar todo tu tiempo, de manera que hay que hacer un esfuerzo de responsabilidad para ponerle límite; más aún cuando se trata de trabajos relacionados con las artes, que no se caracterizan precisamente por someterse a un horario concreto. Crear, inventar, imaginar, solucionar o producir son cosas que no se hacen cuando uno quiere, y viceversa: igual te llaman por teléfono para que decidas sobre algo que no puede esperar y que te corresponde resolver a ti. Si estás en lo más profundo de tu sueño y son las 5 de la mañana cuando te suena el móvil –cosa perfectamente posible, doy fe–, no vas a encontrar por ningún lado el aparato donde fichar la entrada al trabajo.

Ignoro cuánto tiempo nos costará, como en tantas cosas, subirnos al tren —con perdón— de la modernidad de perseguir y vigilar el cumplimiento de los objetivos establecidos, en vez de fingir que se está trabajando durante horas y horas de aburrimiento ante el ordenador. Mi larga carrera de funcionario no me permite ser muy optimista, porque el horario nos iguala a todos, buenos y malos trabajadores, mientras que la cantidad y la calidad del trabajo realizado nos distingue a unos de otros, y hay una legión de funcionarios que no están dispuestos a que se les distinga de los que de verdad se esfuerzan y trabajan.