Soy un tonto del culo

Y un estúpido, un idiota, un gilipollas y un pringado que no sabe ver lo positivo de agarrarle la cabeza a una subordinada y besarla ... en los labios, quiera ella o no (o, si fuera homosexual, a un subordinado; aunque no es tu caso, ¿verdad, Rubiales?, tú eres demasiado macho para darle un pico a un tío, ni siquiera en plan colega). Yo soy todo eso que me has llamado y lo que tú quieras, porque tú siempre tienes razón, Rubiales, que para algo eres más listo que nadie y estás por encima del bien, del mal y del resto de los mortales, por eso y por tu puesto de presidente prepotente. Yo soy eso y más que habrás pensado pero no habrás querido decir porque te reprime tu exquisita educación y prefieres guardártelo en tu boquita besucona. Yo soy uno de esos imbéciles que tú has descrito con tu ímpetu barriobajero y ante los que, luego, acojonado por la que se te ha venido encima y cumpliendo instrucciones de quien puede cortarte la cabeza, antes de que te quite el momio, te has disculpado con la soberbia de los perdonavidas, lo que te rebaja a la categoría, si no estabas aún, de mentiroso y de cobarde. Así que ya nos conocemos los dos: yo soy un imbécil y tú, Rubiales, un abusador y un baboso que no merece vivir de mis impuestos.

