Comenta Compartir

Durante décadas enseñó Ética en el instituto, al que acudía en un coche descuajaringado y con un traje que rozaba lo raído. Vivía en un ... modesto apartamento, entre libros apilados más por viejas afinidades que por materias, comía de menú barato, dormía lo justo y hablaba lo mínimo. Nunca se fue de vacaciones, no tenía televisión ni teléfono móvil. Sin embargo, una vez por semana se permitía un afeitado a navaja en una antigua barbería del barrio, con paños calientes, jabón inglés y colonia de lavanda. Al enterarse del detalle, su único sobrino y heredero, que acababa de perder el empleo, le afeó que no renunciara a ese lujo. El viejo profesor ladeó la cabeza, lo miró como a un sofista y le espetó: «No es lujo, querido sobrino, es liturgia». Y ante el gesto de incomodidad del joven, añadió, como si citara a Séneca: «El dinero no da la felicidad, pero es condición ‘sine qua non’».

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión