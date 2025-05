Sinceridad radical

Comenta Compartir

La inteligencia artificial es una bomba de lenta pero aniquiladora eficacia. Viene a automatizar muchos trabajos que arrebatará a los seres humanos, a los que ... despedirá en función de decisiones tomadas con sesgos discriminatorios, con la misma parcialidad con que adjudicará créditos bancarios e impartirá justicia. Los datos personales que tan avariciosamente recopila acabarán siendo usados de manera poco o nada ética, sin ninguna protección contra el acceso no autorizado y los ataques cibernéticos. A medida que avance, irá tomando decisiones autónomas al margen de la adecuada supervisión humana y creará y difundirá información falsa o manipulada a una escala sin precedentes. No obstante, aún queda hueco para la esperanza: todos estos pésimos augurios los ha respondido ella misma al preguntarle por los peligros de la inteligencia artificial. Digo yo que tan inteligente no será.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión