HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En pocas palabras

Silencio en blanco y negro

Jorge Márquez

Domingo, 21 de septiembre 2025, 11:03

Enmudece el volumen de la tele. No recordaba con qué contundencia golpea el silencio cuando la cabeza lo espera y no llega. Solos en casa ... los dos, la tele le corresponde rebajando por su cuenta el color hasta la más cruda gama de grises. Tampoco recordaba cómo deslumbra la ausencia de colores en un torrente de imágenes de muerte y destrucción cuando provienen de la guerra con sus héroes inmaculados vestidos a lo Monty Clift desfilando de aquí a la eternidad, cortejados por la música de Duning entre falsas explosiones y sobre una pasarela de suspense y gloria. Dos horas después, necesita detener el aluvión de espanto que vomita el silencia en blanco y negro de la tele. Aprieta la pausa del mando a distancia. No responde. La masacre se descarna, cadáveres infantiles. Querría pausar sus emociones, pero ni siquiera sabe qué botón apretar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los nueve pueblos extremeños más bonitos de España
  2. 2 La alcaldesa de Casar de Cáceres asegura temer por su integridad ante los insultos y amenazas de una vecina
  3. 3 Muere un motorista de 51 años en Cáceres tras salirse de la vía
  4. 4

    Arranca la feria de la loza con mucho público extremeño y más dificultad para encontrar ofertas
  5. 5 La combustión de unos plásticos complica un incendio en Badajoz
  6. 6

    El boom del jamón loncheado hace proliferar las tiendas especializadas en Badajoz
  7. 7 Herido grave tras ser corneado por un toro en las fiestas de Calzadilla
  8. 8 El choque entre dos coches en Badajoz provoca el corte de la avenida Antonio Cuéllar Gragera
  9. 9

    Grietas en la coalición de Gobierno de Don Benito
  10. 10

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Silencio en blanco y negro

Silencio en blanco y negro