Comenta Compartir

Nuestro cuarto Rey Mago no se llamaba Artabán, se llamaba Paco. El Rey Mago Paco nos preparaba a sus hermanos menores para el gran momento ... cada noche desde mediados de diciembre. Cuando nos íbamos a la cama, en la habitación que todos compartíamos, con la luz apagada y antes de dormir, Paco nos daba instrucciones y repasaba las normas que debíamos cumplir meticulosamente en la noche de Reyes. Incluso nos tomaba la lección para asegurarse de que nos la sabíamos: despertar a los demás hermanos antes de encender la luz y antes de ir al salón a descubrir los juguetes, no poner en marcha la muñeca que canta, no disparar la pistola de mistos, si es que nos echaban algún juguete de estos. Luego los nervios daban al traste con todos los planes, pero ya habíamos aprendido del Rey Mago Paco la lección más mágica: que la ilusión de desear algo puede ser tan grande como la de alcanzarlo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY