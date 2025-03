Comenta Compartir

Qué quieres que te diga, compañero, hay que ganarse la vida, y si para ganársela bien hay que engañarla, se la engaña y punto. Por ... ejemplo, cuando no haya género fresco que vender, lo enlatamos. Anchoas, sardinas… en fin, pescaíto en conserva con mucha higiene y mucho arte. No es culpa de nadie que la gente quiera ver crímenes de verdad, más sangre se vierte en las almadrabas. Dársela, vendérsela quiero decir, es calmar las ansias de un pueblo sediento de información. ¿La pescadilla?, se le compra la pena con parte de las ganancias: no hay llanto que el dinero no pueda enjugar. Claro que saldrá alguien diciendo que la codicia no se detiene ni siquiera ante el desgarro de una madre a la que le han asesinado a su niño, y que para más burla reparte beneficios con la asesina. Siempre ha habido hipócritas que se embadurnan de falsos escrúpulos. ¿La redención?, en la cuenta corriente.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY