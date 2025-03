Pesadilla de carnaval

Comenta Compartir

Soñé que me había disfrazado de negro, pero de negro azulón (en aquella época aún no se miraban las idiosincrasias de reojo, como ahora). Mi ... disfraz debía de ser tan bueno que no parecía un disfraz. Al menos, no se lo pareció a la pareja de policías que se bajó del coche patrulla para pedirme los papeles. Les dije que se equivocaban, que era un español disfrazado y me miraron como preguntándome si tenían cara de tontos. En ese momento yo, imbuido de mi rol de minoría étnica, eché a correr como un guepardo y me perdí por las calles del casco antiguo. Me pareció que oía una legión de sirenas tras de mí y decidí meterme en un local y disimular mirando escaparates. Descubrí que estaba en una agencia de viajes cuando vi que tenía delante de mis narices un cartel con la foto de unas playas de cine y una leyenda: «Descubra Senegal». Todavía me vuelve una y otra vez la misma pesadilla.

Opinión HOY