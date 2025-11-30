Mensaje eliminado

HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este sábado, 29 de noviembre, en Extremadura?
Jorge Márquez

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

«¿Por qué no se me habrá ocurrido en el momento?», murmura bajando la escalera de Diderot, cabreado por haber dejado escapar una oportunidad de ... oro. Si la comunicación analógica fuera como la digital, podría eliminar o editar el mensaje antes de que le llegara al amigo que camina a su lado. Y duplicar la velocidad de la verborrea que le suelta de vez en cuando y que le importa un pito, o enviarla a la papelera. Discurrirían más y discutirían menos.

