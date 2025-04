Mi independiente amor

Comenta Compartir

Este amor rebosante me impulsa a abrirme el pecho para que te asomes a la tormenta que gobierna mi interior. Soy un ciego perdido en ... el páramo de saber que nunca me amarás, tú, rica empresaria catalana que con tu aguja de oro hilvanas a todos los que os sentís superiores a este humilde extremeño de rural identidad. Frente a mi llaneza campesina, tu mirada rotunda de escleróticas refulgentes, tu cara de felicidad retadora, tu mandíbula arrogante -incluso, ¡ay!, un poquito borbónica- de alta burguesa. Y sin embargo sueño que viajamos juntos por ese cielo revelador desde el que no se ven fronteras, y que algún día la prole surgida de nuestro amor renegará de sus padres, por paletos y por miopes, y saldrá a recorrer el mundo. Elije, o nos unimos los dos en tal refrescante delirio o sigo tu misma senda e implanto aquí mi propio PIE, el Partido por la Independencia de Extremadura.

Opinión HOY