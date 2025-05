Comenta Compartir

Leo que la relación entre el horizonte de partículas y el tiempo transcurrido desde el Big Bang se puede entender mediante la integración del tiempo ... de comóvil en un universo en expansión, y que la distancia al horizonte de partículas se define como el espacio máximo que una partícula podría haber recorrido desde el Big Bang hasta un tiempo (t) a la velocidad de la luz (c) considerando la constante de Hubble (H0). Intentar meter esta jerigonza en mi cráneo –que de privilegiado no tiene nada– me parece tan imposible como le parecía a san Agustín que el niño intentara meter todo el mar en un hoyo de la arena. Aunque, por otra parte –me consuelo–, menos me cabe en la cabeza la actitud de quienes pretenden cerrar nuestras playas a niños inmigrantes frágiles y necesitados usando incluso el Ejército, y sin embargo hay «cráneos privilegiados» capaces de justificar semejante cabronada.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY