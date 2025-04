Comenta Compartir

Vaya mañanita que llevamos mi madre y yo. Ella, la pobre, empujando mi silla todoterreno de acá para allá mientras yo me enredo en gestiones ... que no sabía ni que existieran: por ejemplo, sacarme el carné. Me lo han entregado en Comisaría después de presentar una partida literal de nacimiento (que se puede solicitar desde el móvil, pero como los Reyes no quisieron traérmelo este año…); un volante de empadronamiento expedido por el Ayuntamiento (tras hora y media de cola), una foto de carnet reciente sobre fondo blanco y sin chupe (en Revela-T Fotógrafos) y 12 euros. Con mi DNI nos hemos ido a un banco y hemos abierto una cuenta corriente a mi nombre por la que me han regalado una bolsa de pañales antifugas. Aunque para mear fuera del pañal, lo de la Junta de Extremadura, que nos obliga a los bebés de dos años a tener NIF y cuenta corriente si queremos cobrar el cheque-guardería.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY