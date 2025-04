Extremismos

Comenta Compartir

Diciembre acaba hoy y se rebela contra enero, que ya lo urge a abandonar el trono del calendario: «¿Quién decidió que fueras tú el primero ... y no marzo?, ¿el pueblo? No, César, un dictador. ¡Impostor, ilegítimo!». Los cuartos del reloj de la Puerta del Sol no van a sonar esta noche en protesta porque todos valoran las doce campanadas y desprecian su humilde pero fundamental papel de teloneros, y exigen negociar. Los tradicionalistas lanzan agrias invectivas contra quienes prefieren a Papá Noel frente a los Reyes Magos, el árbol de Navidad al belén y las gominolas a las uvas. «¡Bárbaros! —maldicen—, no comprenden que la caída de la torre más alta empieza con una pequeña grieta». Menos mal que yo no escucho a nadie, estoy discutiendo conmigo mismo de política a voces y garrotazos goyescos. La Fundéu ha elegido la palabra del año que hoy termina, polarización. ¡Porque ellos lo digan!

