El estornudo

Uso barba larga porque soy de mejillas anchas, así estilizo la jeta. Mi piel es morena como el cobre viejo y ando por el mundo ... holgado y a mi aire, conque bien podría llamarme Youssef Ben Ahmed, si no me llamara de pila Nazario Santos Cruz. Anoche entré con mi guisa aceitunera en un bar al tuntún y arrastré decenas de miradas recelosas hasta el fondo de la barra, donde me acomodé y pedí un pepito de pollo con salsa picante y una sin alcohol. Cuando llegó la comanda, la gente se había olvidado de mí y regresaba a sus mundos. Mordí el sándwich, el picante me subió hasta lo más hondo de la pituitaria y estornudé mientras se me escapaba una especie de grito que la suspicacia general quiso interpretar como un inmolador ¡Allahu Akbar! Tres segundos de silencio gélido después, la parroquia comprobó que seguía en el mundo de los vivos… y estalló unánime en un extraño aplauso de alivio.

Opinión