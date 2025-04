Dismorfia de selfi

Comenta Compartir

Yo controlaba todas las redes sociales, desde Facebook hasta Twitch. Era el rey de la Generación Z, el Rafa Nadal de los selfis. No sabría ... calcular los que me he hecho en mi vida, pero seguro que más que partidos ha jugado él. Me he retratado con todos los fondos, en todas las posiciones, haciendo muecas como un conejo desquiciado, teñido de rojo Caperucita, de amarillo Pollito, de verde Hulk y de blanco Iniesta. Todo iba bien hasta que uno de mis millones de seguidores me hizo una foto a traición en un aeropuerto. Era la única foto para la que no había posado en mi vida, a pelo, sin filtros, y cometí el error de querer ver cómo había salido. Se me heló el corazón según me la enseñaba. Le dije al follower que el tío de la foto no era yo y me miró con cara de Pero qué me estás contando. He dejado de hacerme selfis hasta que recupere mi verdadera identidad. Si es que aún tengo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY