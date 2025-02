Cruce de miradas

Comenta Compartir

Otra vez le sonríe en la avenida procurando que su anciano marido no la vea. Él interpreta en la mirada de ella que soporta un ... sufrimiento demasiado largo, que le reconforta verlo, que quisiera volver a buscarlo y ahondar en su relación, pero cuando su hombre ya no tenga fuerzas para agarrarse a la última rama, no antes. Él le devuelve una sonrisa en la que le dice que no desea que su hombre muera, aunque esperará pacientemente a que ocurra lo inevitable, y mientras seguirá soñando. En realidad lo que ella piensa es que ahí está otra vez el hombre solitario y oscuro de la mirada lastimosa, implorándole alguna forma de ayuda para ella indescifrable y a la que sólo se le ocurre responder con una sonrisa de compasión. Y también de temor, porque no puede evitar preguntarse qué ocurriría si a este extraño le diera por atacarles, a ella, tan poca cosa, y sobre todo a su frágil padre.

