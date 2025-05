Comenta Compartir

La calle vuelve a ser un tablero de rayuela sobre el que las niñas saltan a la pata coja. Los vecinos sacan las sillas otra ... vez a la puerta de casa y charlan sin parar entre bromas y jaleos. Hoy el corazón de la ciudad late con la cadencia de la aldea que fue en su infancia remota, a la antigua velocidad de los bueyes y los relojes de cuerda. Hoy hierven las calles como ya no recordaban, con un fandango intenso y dócil de vecindario revivido. O quizá es que la nostalgia exagera —siempre lo hace— y no es tan larga la vuelta atrás como el corazón la siente. Quizá sea sólo que vuelve a palpitar al tictac de una apacible costumbre; que, en contra de los malos augurios, el fallo del marcapasos no ha provocado arritmias mortales ni fibrilaciones ventriculares. Tropieza el impulso eléctrico que nos maneja y de pronto el corazón de la ciudad se pone a latir a un ritmo natural, humano.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión