HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En pocas palabras

Confesiones de un palé reciclado

Jorge Márquez

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:51

Comenta

Madame Balsa es encantadora, pero demasiado ligera de cascos para guardar un secreto. El señor Ébano siempre llega tarde, su silencio impone y su elegancia ... predispone. La señora Roble aguanta lo que le caiga, pero no cede un milímetro ni en la razón ni en el amor. Caoba se cotiza caro, solo acude a salones de tenue luz y conversaciones cultas. El joven Pino es simpático y sencillo, aunque a veces huele a ansiedad recién cortada. La señora Teka resiste temporales y torpezas, pero nadie aprecia su clase hasta que ya no está. M. Marfim presume de alta cuna, seguro que acaba sin gloria entre muebles de oficina. El señor Contrachapado va siempre impecable y lustroso, pero procura no hablar para que no se note que por dentro es todo serrín. Y luego quedo yo, Modesto Petulante, que llegué a creerme nogal y apenas soy un palé reciclado con el barniz justo para disimular la impostura.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Siete heridos en un choque de dos coches que acabó con uno de ellos ardiendo en Villanueva
  2. 2 Arrancan de un mordisco un trozo de un dedo a un jugador en un partido de juveniles en Málaga
  3. 3 Arrancan las oposiciones del SES, para las que hay 43.000 aspirantes
  4. 4 Detenido un hombre por matar de una puñalada a su compañero de piso y trabajo en Huelva
  5. 5 Irene y Marta: dos alumnas de premio que disfrutan con las Matemáticas
  6. 6 Identifican al conductor que se dio a la fuga tras atropellar a una joven en Navalmoral de la Mata
  7. 7 Dos menores resultan heridos graves tras un accidente con un 'Minit' en Las Vaguadas de Badajoz
  8. 8

    «Se ha perdido el hábito del uso del preservativo porque crece la sensación de que no pasa nada»
  9. 9 La Aemet confirma el regreso de la lluvia a España: este es el tiempo que nos espera en Extremadura la próxima semana
  10. 10 640 aspirantes se presentan este sábado para 68 plazas de Policía Local en Extremadura

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Confesiones de un palé reciclado

Confesiones de un palé reciclado