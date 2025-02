Comenta Compartir

Un sudor me rebozaba el pecho (y no por estos ardores estivales); un revuelo de emociones me ofuscaba, me corneaba el sosiego. Taladrábame el sentido ... una inquietud que, a medida que pasaba el tiempo, lejos de amainar, acrecía. Un temblor de axilas me desbarataba el decoro cada vez que me acometía la certeza de que, al fin, llegaba el tan temido como anhelado momento: verlos cara a cara descarados, sus velos revelados bajo los focos de la pública inspección, abierta de par en par su intimidad entornada. Ya puede el pueblo llano tomar conciencia, cotejar gustos, aliñarse una opinión; ya puede expresar por quién se decanta, en qué embarcadero elige amarrar la barquilla de sus plácemes, tan hermosos los dos, a su modo, en el papel y en las pantallas: o la novia, marquesa rosa linda de Griñón, o ese novio incógnito y desahogado. Ya puedo volver a soñar que reina la siesta en España.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY