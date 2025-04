Comenta Compartir

Siempre hemos discutido como amigos que se respetan pese a sus diferencias. El viernes, por ejemplo, tú te empeñabas en que donde más llueve de ... España es en Galicia; yo defendía lo contrario, que es en el sur, en un pueblito de Cádiz verde y luminoso que atrae a los naturistas como el néctar a las abejas, Grazalema, precisamente allí donde algunos de los pocos jipis que aún quedan se han citado este año para huir del mundo «civilizado», al que llaman Babilonia. No nos pusimos de acuerdo, no pasó nada. Este lunes nos enzarzamos por las elecciones, logré sacar un segundo el cuello de la trifulca y reprocharte: «¿Entonces para ti son más importantes las ideas que la amistad?». Resoplaste y te fuiste sin decir adiós. Ni me coges el teléfono. Pues ¿sabes qué te digo? Piérdete tú por las calles de esta Babilonia gris y furiosa, ¡puta política!, yo me voy a empelotarme a Grazalema.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY