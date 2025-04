El asesino Frankenstein

Comenta Compartir

Súbete el cuello del abrigo, compañera, que viene la primavera helando. La muerte se empecina con los pequeños, y de paso, por si quedara alguno ... vivo, con los panaderos que les llevaban pan caliente para que no murieran de hambre. Me pregunto qué harían los viejos dioses con la sangre de los niños que reclamaban a cambio de apaciguar su ira, ¿bebérsela aún caliente para aliviar la gelidez de los cielos? ¿Y qué hacemos con la sangre fría del que mata a su propio hijo hoy para matar de por vida a la madre?, ¿cubitos con que enfriar la bilis que nos quema la garganta mientras fallamos una y otra vez a la hora de impedir tanta maldad? Los viejos dioses le han hecho trampas a Mary Shelley, le han quitado a su monstruo los buenos sentimientos que ella le puso, le han dejado lo peor del ser humano y lo han rebautizado Benjamín Putin. El otro, el asesino de su hijo, no tiene ni nombre.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión