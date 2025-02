Comenta Compartir

Conocí a mi ex gracias a Angélica, la peluquera que teníamos en común. Un día, mientras me cortaba el pelo, Angélica me preguntó cómo conseguía ... frenar mi alopecia. Le hablé de los masajes con aceite de romero y se lo contó a otra clienta a la que también le flaqueaba la melena. La clienta quiso conocer al portador de tan buenos augurios y comprobar «de visu» los resultados. Nos citamos, congeniamos enseguida, incluso compramos juntos sendos frascos de aceite de romero. Acabamos haciéndonos pareja y entre arrumacos y ñoñerías comparábamos los efectos del ungüento milagroso. A mí me seguía funcionando, pero a ella se le empezó a caer el pelo aún más. Discutimos sobre la forma de aplicación, la dosis apropiada… hasta de la genética de cada cual. El aceite de romero nos distanció lo justo para que se colara entre los dos un calvo sin complejos. Ahora son felices. Angélica y yo, también.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión

Temas

Opinión HOY