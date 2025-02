Así es muy difícil

Tras haber participado en numerosas guerrillas y comprobado lo difícil que es, a veces, saber discernir lo esencial de lo secundario, ahora uno llega a ... la conclusión de que los momentos más preciados de la vida no tienen valor si no se comparten. Días pasados, la guerrilla compartida era por el Corredor del Oeste Ruta de la Plata, y comprobábamos lo poco esencial y lo secundario que es para los extremeños.

Eufóricos por encontrarnos en la estación de ferrocarril de Mérida entre ochenta personas, en lugar de las veintiocho de la primera convocatoria del 4 de noviembre 2023, compartíamos pancarta y octavillas con todos como buenos hermanos. Asistieron numerosos representantes de medios de comunicación, en domingo y en la hora de las birras y volvían a demostrarnos su deferencia, que agradezco mucho por mi parte.

Por aquello de ser el Corredor del Oeste Ruta de la Plata uno de los convocantes, tratábamos de facilitar su labor concertando en pequeño corrillo las entrevistas a los «expertos» como Juan José Hernández, del Corredor Ruta de la Plata; Antonio García Salas, del Corredor Ibérico; Ángel Carretero, ex director general de Transportes, y Julian Ramos, de Pensando Extremadura. Así mismo, en voz muy alta, brindé la intervención de quienes quisieran hacerlo, obteniendo respuesta de Miguel Valdés, concejal de X Mérida, y los representantes de Ciudadanos y Partido Popular, algunos desplazados de Badajoz, Fuente de Cantos, Pueblonuevo y Don Benito, algo muy de agradecer.

Así pasábamos al objetivo principal, aprovechando para reunirnos en torno a «la foto» con la gran pancarta y, una vez todos quietos y callados, proceder a la lectura del manifiesto. Y así Antonio García Salas leyó el mismo manifiesto tal como en las concentraciones de Gijón, Astorga, Zamora, Salamanca, Plasencia, Cáceres, Mérida, Almendralejo, Zafra, Huelva, Sevilla y Cádiz y en jornadas de Hervás, Plasencia, Béjar y Aldeanueva del Camino.

Durante la lectura oíamos alguna disconformidad por la ubicación de políticos en «la foto». Y de los políticos oíamos de sus dificultades para agradar a todos. A veces por no estar en la foto y otras por no llevar el fotógrafo, dijeron, no sin razón en este caso. Seguidamente, conseguida la foto el grupo se empezó a diluir, finalizando así la exitosa concentración para vertebrar el Oeste con la Ruta de la Plata.

Luego, casi seguidamente, llegamos al no poco interesante tema de conocer los reportajes, de radio y televisión, recortes de prensa escritos y hablados, servidos con la inmediatez de las tecnologías al uso, y poco a poco quedando inmersos en la segunda parte de cualquier acto que se precie, la de los lamentos. Hay varias categorías. La de cerca, en la que los más íntimos te recriminan por estar en estos líos, los que te quieren mucho, pero siguen sin entender que en la vida, la mía en este caso, pienso seguir estando en lo que crea que debo estar, y los que siguen sin entender que hago lo que hago por estar motivado para ello y que cuando no lo esté es cuando entenderé que ha llegado el momento de dejarlo. «Siempre sois los mismos», «qué motivos tienes para estar ahí», «hay que hacerse a un lado», «jubílate ya», «no se os hace ningún caso», «lo que os gusta es la foto»… ¡Siempre animándote!

No es menos cierto que te da que pensar, cuando recuerdas los clusters, asociaciones, clubs, plataformas, federaciones, institutos, grupos, coordinadoras, academias y corredores por los que uno ha pasado. Sin pena ni gloria, desde luego, y sobre todo tras ímprobos esfuerzos de conseguir aunar voluntades para hacer algo. Aquí es cuando empiezas a valorar el gran mérito que tiene conseguir esas interminables colas de extremeños de toda índole, haga frío o calor, en las taquillas del Teatro López de Ayala o el Palacio de Congresos para adquirir entradas para el concurso de murgas de nuestros afamados carnavales.

Los que formamos parte de una generación en la que, sin la ayuda de San Telmo ni otros santos, igual nos enfrentábamos al cierre de una empresa familiar, lo que no deseo a nadie, o a reiniciar un negocio tras un incendio superar alguna estafa o suspensión que otra, en fin, algo casi habitual en la lucha empresarial de entonces, no damos crédito a lo que está sucediendo. Ni cómo se está permitiendo y mucho menos lo poco que se está luchando para defendernos. En esa generación tuvimos claro que en la vida había algo peor que el fracaso que era no haberlo intentado. Y ahora, refiriéndome a esta bendita tierra que me ha dado todo lo que soy, a la que quiero y siempre he defendido desde diferentes vertientes, cada vez me resulta más difícil imaginármela como yo quisiera.

A pesar de ello, sigo en compañía de algunos visionarios, los mismos de siempre, los que salen en la foto en el Corredor del Oeste, Senior, Pensando Extremadura, asociaciones de empresarios, Academia y Méridas del Mundo, gente de cierta «juventud acumulada» como yo, pero que todavía son capaces de sujetar pancartas y, megáfono en mano, reunir a los medios de comunicación para representar a esa tímida sociedad civil para reivindicar todo lo reivindicable. Tengo claro que esta, nuestra Extremadura, no va a estar peor o mejor porque se la siga ignorando, sino porque aquellos que dicen que la quieren mucho siguen sin hacer nada por defenderla. Así es muy difícil.