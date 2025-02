Promedio y los recibos en papel

Comenta Compartir

Soy titular de dos contratos de suministro de agua potable gestionados por el Consorcio para la Gestión de Servicios Medioambientales de la Diputación de Badajoz, ... más conocido como Promedio. Hace unos años, este suministro era gestionado por Aqualia, y los recibos se me enviaban por 'email' en pdf. Hoy en día, salvo que alguien quiera lo contrario, todas las compañías envían de oficio sus recibos de manera electrónica. Supongo que por el ahorro que supone, y espero que también sea por el favor que indirectamente se le hace al medio ambiente. Pues bien, me pregunto por qué no hay manera de que Promedio deje de enviarme sus recibos en papel y me los envíe únicamente de manera electrónica en pdf. En estos años he contactado varias veces con Promedio con esta pretensión, y aún no lo he conseguido. Cada trimestre sigo recibiendo sus cartas en papel. ¿Es que acaso Promedio y sus gestores no tienen entre sus objetivos el ahorro económico y de papel que este cambio supondría? Ahí dejo la pregunta, y espero que la respuesta esta vez no sea en papel.

Cartas a la directora