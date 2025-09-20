La quita de María

Permítanme invitarles a recorrer un ejercicio de realismo cotidiano, tomando como punto de partida figuras y conceptos que a menudo parecen intangibles o lejanos a ... nuestra experiencia diaria.

Hace poco terminé la novela 'La península de las casas vacías', de David Uclés. Es deliciosa y me ha fascinado. El autor consigue entrelazar, con maestría, la crudeza de la Guerra Civil con lo mágico, lo fantástico y lo simbólico. Todo ello sin caer en la trivialización, sin simplificaciones y sin restar un ápice de dolor a lo vivido en aquellos años.

No voy a llevarles hasta el pueblo imaginario de Jándula, pero sí quiero que hagan un breve viaje hacia un «realismo no tan mágico» cada vez que vuelvan a escuchar hablar de la tan mencionada quita de la deuda.

Este concepto, tan repetido en los medios, ha terminado por colarse en nuestra vida cotidiana. Sin embargo, la multitud de mensajes contradictorios que lo rodean nos confunden sobre su verdadero significado y alcance.

Voy a intentar aclararlo. Imaginen a una familia. Si quieren, descendientes de Jándula, el escenario principal de la novela. Pensemos en un matrimonio que, gracias a su trabajo, su esfuerzo y sus ahorros, ha logrado alcanzar una buena solvencia económica.

Este matrimonio tiene varios hijos e hijas, emancipados desde hace tiempo. (Aquí sí necesitaríamos bastante realismo mágico para imaginar a unos jóvenes independizados hoy en Extremadura).

Los padres saben que algunos de sus hijos atraviesan serias dificultades económicas: deudas, hipotecas, préstamos… Esa preocupación, sumada a una conversación con uno de ellos, pongamos que se llama Salvador, les lleva a tomar una decisión trascendental.

Deciden agrupar, de manera equitativa, una parte de las deudas de sus hijos y asumirlas ellos mismos. De esta manera, las condiciones serán mucho más favorables y, de paso, aliviarán considerablemente las economías domésticas de toda la familia.

No sólo lograrán abaratar los intereses del nuevo préstamo que ellos asumirán, sino que además sus hijos podrán destinar la parte liberada de sus cuotas a otros gastos más urgentes, como por ejemplo a los nietos (transporte escolar, comedores, vivienda, atención primaria…)

Hasta aquí, todo parece perfecto. Pero, como en toda buena narración, realista o mágica, llega el inevitable giro inesperado. Ocurre cuando la noticia es comunicada a una de las hijas. Llamémosla, por ejemplo, María.

María tiene una deuda de 100.000 euros. Gracias a la ayuda de sus padres, se ahorrará unos 32.000 euros, sin contar los intereses. Sin embargo, aquí aparece el drama. María rechaza la propuesta. La califica de aberración.

Su único argumento es que la decisión se ha tomado pensando en beneficiar a Salvador. Es más, afirma que esa deuda acabará recayendo sobre todos, incluidos sus propios hijos.

Padres y hermanos no salen de su asombro. Pero María, ¿por qué te niegas si nadie sale perjudicado? ¡Todo lo contrario!, le repiten.

María se mantiene firme. No está dispuesta a permitir que Salvador se beneficie en lo más mínimo, aunque ello implique que su propia familia salga ganando aún más.

Ya ven: realidad y ficción están llenas de paralelismos. En Jándula, la humilde familia de Odisto se va fragmentando por culpa de la Guerra Civil. Se dispersan, se dividen por ideologías, se quiebran las relaciones de confianza…

En nuestro relato, la familia no se rompe por una guerra, pero los motivos de fondo son tristemente similares: territorialismos rancios, ideologías sectarias, desconfianza, resentimientos. Todo ello pesa más que la lógica sencilla de un acuerdo que beneficiaría a todos.

No les revelaré el final de la novela, pero sí les diré que si María persiste en su negativa a aceptar la quita de la deuda, no sólo ella saldrá perdiendo.

Acabará, como en la fábula de Uclés, dejando a Extremadura llena de casas vacías.