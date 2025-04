John John no ha resucitado

Comenta Compartir

Hay un Grupo Surrealista de Madrid. Citan a Marx y a Rimbaud. Creía que el surrealismo era un movimiento del París de principios del siglo ... XX que pervive por la prostitución del término surrealista, que, como kafkiano, se utiliza para lo que sea. Ahora pasa con derogación. El martes, cientos de seguidores de QAnon (no creo que sea ultraderecha sino otra cosa) se reunieron en Dallas esperando la resurrección de John John Kennedy para acompañar a Donald Trump en las elecciones de 2024. El 2 de noviembre era el Día de difuntos, pero no tenía que ver con eso, sino con estar como diez cabras. André Bretón en su manifiesto de 1924: «el Surrealismo es un puro automatismo psíquico por el que se intenta expresar, verbalmente o de cualquier otra manera, el funcionamiento real del pensamiento en ausencia de cualquier control ejercido por la razón al margen de toda preocupación estética o moral». ¿Y por qué no prefieren que resuciten Adams o Reagan?

