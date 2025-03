Comenta Compartir

Gracias Dani por estos 43 años que has estado junto a nosotros. Ahora te toca disfrutar de tu jubilación. Y te puedes ir seguro de ... varias cosas, como que la empresa queda en buenas manos y la van a regentar con tanto orgullo y sencillez como tú lo hiciste. Hiciste de tu local un sitio emblemático y clásico en el barrio, llegaste a convertirlo en un referente dentro del mundo de la hostelería de Badajoz, has atendido a tus clientes hasta el último momento con simpatía y amabilidad, y ahora te ha llegado la merecida jubilación para disfrutarla junto a nuestra querida Pepa. Tus clientes somos testigos de que no ha sido una tarea fácil, ha sido una vida dura de trabajo, pero también de satisfacciones, en definitiva, han sido muchos años pero ha merecido la pena. Te puedes ir tranquilo porque quienes te sustituyen son de tu familia, son de tu estirpe y seguro que seguirán trabajando para mantener no solo el negocio, sino la fidelidad de tus clientes con esa relación de confianza que tú has marcado. Gracias por el buen servicio prestado, por el trato cercano y leal que has tenido, por valorar a tus clientes, por cuidar los detalles, por saber lo que queríamos y entendernos, por tu compromiso con el trabajo, por tu vocación de servicio, en definitiva, por fidelizar a tus clientes y amigos.

Las cartas no deberán superar las diez líneas mecanografiadas (800 caracteres) y tendrán que incluir el nombre, apellidos, DNI, dirección y número de teléfono del remitente. HOY se reserva el derecho a extractarlas. Dirección de correo electrónico: opinion.hoy@hoy.es

Cartas a la directora