Con Irene de Miguel

Como coportavoz y compañero de confluencia en Unidas por Extremadura de Irene de Miguel hemos vivido muchas situaciones tensas y complicadas, por la dureza de ... los debates y/o por la responsabilidad, como ocurrió en lo peor de la pandemia. Creo que Irene de Miguel siempre ha estado a la altura de las circunstancias y ha desempeñado su labor de un modo brillante. Es un orgullo defenderla públicamente frente a los ataques que está recibiendo en la última semana a raíz de las amenazas que sufrió por parte de la diputada del PP Sandra Valencia, en el pleno de la Asamblea de Extremadura. Para la derecha el error está en denunciar estas amenazas, no en sufrirlas. El mundo al revés.

Comienzo recordando algo que se le ha pasado decir a quienes han defendido a Valencia: que la propia diputada del Partido Popular no ha negado esas amenazas, esas palabras. A partir de ahí, este debate debería, por tanto, quedar zanjado, porque acercarte al escaño de una diputada de la oposición para decirle «protege a tu hijo, ten cuidado» es violencia política en sí, lo intentes maquillar de la forma que quieras.

Me veo en la obligación de escribir este artículo porque se están traspasando límites. El último en hacerlo ha sido Fernando Pascual González, en una carta a la directora este miércoles en el diario HOY, equiparaba a la amenazada con quien profirió esa amenaza, algo intolerable e injusto. Este señor ha llegado a calificar esta amenaza a Irene de «diferencias de patio de colegio», de «pataleta» entre ambas, «problemitas de la señorita Pepis», o, incluso, ha criticado que tuviera que abandonar el pleno afectada porque Valencia metiera a su familia de por medio. Nadie entendería que este señor o cualquier persona no reaccionara si alguien amenaza a su familia.

Y me veo en la obligación de escribirlo, no solo para defender y arropar a mi compañera Irene de Miguel, sino también para defender en último término a Unidas por Extremadura, a todas las organizaciones que la componen, su militancia, simpatizantes y votantes. Porque en definitiva, el ataque de la diputada del PP y de toda la derecha no es solo un ataque a Irene, sino un ataque a todas. Hoy atacan a Irene pero mañana podemos ser atacados cualquiera que se oponga a sus políticas. Si nos tocan a unas nos tocan a todas.

Durante esta semana, la señora Valencia y el Partido Popular no solo no ha pedido perdón por sus amenazas sino que las ha justificado por todos los medios. Primero fue ella quien lo justificó diciendo que su intención «era reflexionar con ella de manera cordial». Que alguien nos explique como se puede comenzar una conversación cordial diciendo «Ten cuidado, protege a tu hijo». No solo pretenden reírse de nosotras, sino en última instancia, de toda la sociedad extremeña. Es la misma diputada que justificó el recorte en comedores escolares del Gobierno de PP-Vox argumentando que «había familias que querían pagar» y que «las familias lo han agradecido». Como decimos, la señora Valencia y el Partido Popular se ríen de todos los extremeños y extremeñas y encima se creen impunes para hacerlo y decir lo primero que se les pasa por la cabeza.

A esta justificación de los populares le siguió la de Vox, quien parece que se está convirtiendo en el perro de presa de la señora Guardiola y los suyos. Este mismo martes el portavoz de los ultras no disparaba contra la señora Valencia, sino contra nuestra compañera, afirmando que «ha perdido los papeles» o que «debería controlarse». Al fin y al cabo, tienen que ser buenos con el Partido Popular, ya que es quien les ha colocado a los suyos a sueldo en el Gobierno regional.

Y, por último, es infame equiparar a la agredida con la agresora, haciendo creer que quien tiene la culpa es Irene, como ha intentado hacer el PP durante estos días. De manual de agresor que justifica sus actos.

En realidad lo que pretenden las derechas es callarnos y que no hagamos oposición a sus políticas. Pero no lo conseguirán por la sencilla razón de que representamos en el parlamento extremeño la voz de 36.379 extremeños y extremeñas que depositaron la confianza en nosotras las últimas elecciones, y somos la voz, en última instancia, de los intereses de la mayoría social extremeña.

Por último, me gustaría agradecer en nombre de Irene y de toda Unidas por Extremadura todos los apoyos recibidos durante estos días, y en concreto, al PSOE extremeño. Sin embargo, hubiéramos esperado también el apoyo de la Asamblea de Extremadura, que ha decidido ponerse de perfil como institución, no apoyar a Irene y, en definitiva, mostrarse imparcial en una situación de injusticia.

Seguimos porque el camino a recorrer es largo. Adelante, Irene, no estás sola.