Mi agradecimiento

El pasado miércoles día 26, en el Santuario de nuestra Patrona, poco antes de la Bajada de la Virgen de la Montaña, se me concedió ... el título de hermano principal de la Real Cofradía, imponiéndome la medalla que así lo acredita. Según el reglamento interno, acceden a ello los hermanos que hayan ostentado el cargo de mayordomo. Y como de bien nacidos es ser agradecidos quiero, públicamente, agradecer y dedicar este título y medalla a los verdaderos artífices de este merecimiento. En primer lugar, a Jesús María Larrazábal −a quien también se le impuso−, por haberme incorporado en 1998, a sugerencia de Javier Acedo, a su Junta de Gobierno como secretario y haberme mantenido su confianza durante 10 años para, posteriormente, proponerme y apoyarme como mayordomo de la Real Cofradía. Y, en segundo lugar, a los hermanos que me favorecieron mayoritariamente con su voto en las elecciones de 2008 −también a los que apoyaron otras candidaturas−, porque todos me dieron la fuerza y la ilusión para intentar hacerlo de la mejor manera posible durante mi mandato.Por ello, a unos y otros, se lo agradezco de corazón y les hago partícipes de este título, aun sabiendo que mi mayor honor y recompensa fue servir con fidelidad a la Santísima Virgen de la Montaña y, por ende, a su Real Cofradía.

