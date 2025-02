El seguro de los pobres

Porque así podríamos denominarlo. Según nos informa HOY, el 70,9% de los extremeños tiene contratado un seguro de decesos, siendo la media nacional de ... un 46,7%. Por el contrario, sólo un 16% dispone de un seguro de salud que le permita acceso a la sanidad privada. Un porcentaje que nos sitúa, para variar, en el cuarto lugar por la cola. Es cierto que, si la sanidad pública extremeña funcionara como debiera funcionar, no harían falta seguros privados de salud. Pero, aun contando con más y mejores medios, el caos 'vergeliano' existente es notorio. Y así, las largas listas de espera, la falta de especialistas (mayor en Cáceres), la saturación de la atención primaria, etc., invitan a suscribir dichas pólizas.

¿Qué nos retiene? El hecho de ser la tercera comunidad autónoma con menor PIB per cápita por habitante, sumado, como no, a que también estamos a la cola en renta disponible por hogares. O sea, y en román paladino, no nos lo podemos permitir. Y aunque todos conocemos el mantra, o bucle, de que «Extremadura va bien», o de que «ahora es su momento», o de que «vamos a crecer económicamente como nadie», lo único cierto es que los extremeños, vista la estadística, solo podemos aspirar a despedirnos de nuestros allegados, con los gastos del sepelio arreglado. Y ya es bastante.