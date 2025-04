Comenta Compartir

Hace un año que, en mi artículo 'Partidos emergentes', hablé de las nuevas formaciones políticas que, bajo distintas denominaciones de partidos o plataformas y con ... enfoques locales, provinciales o regionales, pretendían integrarse o coaligarse con las ya existentes para intentar hacerse determinantes o decisivos, y así contrarrestar la fuerza de los partidos nacionales, defendiendo nuestros intereses por encima de los de partido como, lamentablemente, viene sucediendo. Decía entonces que no se me antojaba tarea fácil, habiendo siglas arraigadas, objetivos distintos, egos elevados o legítimos intereses personales al medio. Así fue y así ha sido. Cada uno ha hecho su particular guerrilla, con la dispersión y el resultado negativo que las encuestas vaticinan. Es cierto que, por estos pagos extremeños, no hemos tenido nunca un carácter identitario y que, cuando lo hemos intentado, ha sido un verdadero fracaso. Pero me niego a creer que Cáceres, no pueda poner de acuerdo a cinco partidos localistas en la defensa de, al menos, diez necesidades urgentes que, a cualquier paisano, le vendrían inmediatamente a la cabeza: abastecimiento, AVE, aeródromo, autovía, iluminación y limpieza viaria, atención a las barriadas, presión fiscal, Ribera del Marco, industrialización, matadero, poblado minero y un larguísimo etc., que daría hasta sonrojo seguir pronunciando. Mañana, jornada de reflexión. A ver si lo hacen porque, para esto, no hacían falta tantos.

Opinión HOY