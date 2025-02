Xenofobia burocratizada

El examen de Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España (CCSE) es la prueba que exige el ordenamiento jurídico español desde 2015 como requisito «sine qua non» para poder adquirir la nacionalidad española por residencia, fórmula que requiere, además, un determinado número de años de residencia ... legal en España en función del país de origen u otras circunstancias, y una prueba de castellano para los nacionales de países que no tengan ese idioma como lengua oficial.

Consiste en un examen tipo test de cuya organización se encarga el Instituto Cervantes en el que se trata de evaluar los conocimientos relacionados con una serie de materias ordenadas por bloques (gobierno, legislación, participación ciudadana, derechos y deberes fundamentales, organización territorial, geografía física y política, cultura e historia y sociedad), que se traducen en una batería de 300 cuestiones en las que se pregunta tanto por el año en el que ingresó España en la Comunidad Económica Europea, como por la edad a partir de la cual es obligatorio obtener DNI. De esas 300 preguntas, el aspirante se encuentra el día del examen con 25, de tal manera que cualquier persona que se limite a memorizar las respuestas de esas 300 preguntas tipo test tiene asegurado el aprobado, sin necesidad de demostrar una integración real y efectiva que trascienda ese mero trámite.

Como evidencia incluso una somera presentación, se trata de otro ejemplo más de falsa y cínica tranquilidad vendida a la ciudadanía por el legislador de 2015 en un intento de hacer creer a la sociedad española que se garantiza la plena integración de toda persona que adquiere la nacionalidad; algo que no puede quedar asegurado por mucha prueba que se exija si esta se configura, como se configura, de una forma que permite que alguien, simplemente memorizando las respuestas y sin necesidad de salir de casa, llegue a superarla.

Lo más vergonzoso de todo es comprobar que mientras que a un aspirante a las oposiciones de Inspección de Hacienda, por ejemplo, se le cobra una tasa de aproximadamente 30 euros por participar en un proceso selectivo de hasta cinco exámenes, a un aspirante a la prueba CCSE se le cobra una tasa de 85 euros por un examen tipo test de veinticinco preguntas, cuantía a añadir a la que finalmente debe pagar por todo el procedimiento para obtener la nacionalidad ante el Ministerio de Justicia, que puede llegar a superar el coste total de 500 euros, según algunos expertos, por no mencionar lo insoportable que resulta la desigualdad entre las tasas comparadas, teniendo en cuenta no solo la naturaleza del examen, sino también el poder adquisitivo medio de los aspirantes a uno y otro tipo de proceso. Para que una prueba de semejantes características no se torne, como se torna, en un insoportable ejercicio de cinismo, resulta fundamental que a su exigencia le acompañe un denodado esfuerzo real y sincero de integración, que pase, para empezar, por garantizar una preparación gratuita, en lugar de hacer descansar toda esa responsabilidad en las organizaciones sin ánimo de lucro; por no hablar de la alternativa, mucho más honesta y provechosa, de articularlo como medio, y no como prueba, de la deseada integración para llegar a ser en suma una sociedad intercultural y no sólo multicultural. O cambia la actual configuración de la prueba, o esta no sirve para nada más que entorpecer el ya arduo viaje en el que se embarcan quienes se ven en la necesidad de enfrentarse a ella.

Aunque la xenofobia se revista de todo tipo de formalismos, sigue siendo xenofobia. Que no lleven a engaño los tecnicismos, los discursos grandilocuentes y las corbatas.