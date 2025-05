Prometer el carnet de conducir

El sistema educativo español no se caracteriza precisamente por fomentar la cultura del esfuerzo, más al contrario, incluso con suspensos se puede pasar de curso. ... Los datos del informe PISA relativos a 2024 ofrecen los peores datos desde que se empezó a publicar este informe en el año 2000. Ciencias y Matemáticas son nuestro punto débil, mientras lideramos los países de la OCDE en cuanto a ingenio y agilidad mental. Nada de extrañar en la España del Lazarillo de Tormes, Rinconete y Cortadillo, Guzmán de Alfarache, la pícara Justina, la Celestina, la Lozana Andaluza, y todos los pillos contemporáneos que están en mente de todos.

Pedagogos, psicólogos y sociólogos coinciden en señalar al culpable del fiasco español. Un uso excesivo de pantallas aleja del esfuerzo a nuestros estudiantes. Para incentivar el estudio, muchos padres, al iniciarse el curso, prometen premios a cambio de buenas notas. Obsequios para animar el esfuerzo que, hay que recordar, es un deber que todos tienen, sin ningún tipo de dádiva a cambio. Entre lo mucho que se puede prometer está: un mejor móvil, tablet u ordenador, un patinete, una moto, el carnet de conducir, etc. Si hablamos de obtener el permiso de conducir, y desde la perspectiva que me dan los muchos años evaluando comportamientos de aspirantes, me van a permitir algunas consideraciones a tener en cuenta, antes de embarcarse en el regalo.

El papá, la mamá, el abuelo o el tito no son profesores de autoescuela. Esas clases, digamos clandestinas, para ahorrarse algunos euros, enseñan vicios difíciles de corregir después, con los consiguientes suspensos y el aumento del costo que se pretendía ahorrar. Antes de la elección de autoescuela, conviene, en la web de la Dirección General de Tráfico, informarse de las estadísticas de aprobados y suspensos que obtienen. Nos orientarán en la elección adecuada. Tráfico no tiene cupos de aptos o no aptos. Eso, que ha sido de siempre comidilla nacional, es totalmente falso, como el «a ver si no me toca fulanito, ojalá sea menganito». El examinador, más serio o sonriente, más alto o bajo, siempre estará a favor, en caso de duda, del aspirante. Aunque, como en todas las profesiones, existe el error humano, pero este nunca será intencionado. Ténganlo siempre en cuenta. Conviene que asistan a las clases teóricas y no basar la enseñanza únicamente en los test del ordenador. El profesor con su vasta experiencia ofrece una enseñanza más profunda, con vivencias que aportan al aspirante una visión distinta de la seguridad que le será de gran utilidad una vez ejerza como conductor. El no poner coto al número de clases prácticas a dar, y dejarse asesorar por el profesional, evitará suspensos, más clases, renovaciones de expediente, y con ello, un mayor desembolso.

Era cotidiano, en mi vivencia, contemplar como había aspirantes que se auto-suspendían, antes o a escasos minutos del comienzo de la prueba. En la espera y con los comentarios malintencionados y falsos de los compañeros de fatiga, los nervios se adueñaban de ellos y de un plumazo se olvidaban todo lo aprendido, tirando el examen por la borda. Tomar pastillas tranquilizantes solo consigue una relajación con la pérdida de reflejos, necesarios para superar la prueba. La mentalización, y la convicción de que se va bien preparado disipan los temores, aportando tranquilidad y con ella la superación de la prueba. Hay que pensar que, en este examen, no hay nada más en juego, en el peor de los casos, que un suspenso y tener que dar algunas clases más.

Una curiosidad, sacerdotes, médicos, abogados, monjitas y otros profesionales con estudios superiores solían tener mucha más dificultad para aprobar el examen práctico que otros aspirantes con menos sapiencia. Algún párroco, oncólogo, abogado o periodista leerán estas líneas y recordarán, con una sonrisa el mal trago.

Si el premio prometido llega a la categoría de patinete, moto o coche, antes de su compra, se debe valorar la responsabilidad y la preparación del futuro conductor. En caso de que los padres no estén seguros de las aptitudes o actitudes necesarias para ejercer una conducción segura, un no rotundo puede, en primera instancia, acarrear un importante disgusto, pero quizás, con ello, podrá evitarse un accidente y con él una desgracia para toda la vida. Lo prometido debe ser deuda. Deuda, pero con lógicas excepciones.