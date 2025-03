Mujeres al volante

Como cada año, se celebra el Día Internacional de la Mujer. Dejando aparte los fuegos de artificio del Ministerio de Igualdad y de sus 2. ... 000 millones de presupuesto, la mujer sigue sufriendo discriminación. En 2023, un empleado varón percibió de media 25.985 euros brutos anuales, ellas 20.094, un 12% de diferencia según un informe de la Escuela de Negocios en Barcelona. En cuanto a violencia de género, 56 mujeres fueron asesinadas por un hombre, siete más que en 2022. Ante este panorama, por desgracia, sigue siendo necesaria la concienciación de la sociedad. Al menos un día al año. En cuanto al mundo del automóvil y todo lo que le rodea, en el pasado fue bastante beligerante con las mujeres conductoras. «Mujer tenías que ser», «Vete a fregar», «Mujer al volante, peligro constante» eran algunas de las frases más recurrentes del pasado. Sin embargo, o paradoja, quien guio primero un coche fue una mujer. Bertha Benz, esposa del inventor del automóvil Karl Benz. Desde entonces, poco a poco, la mujer se ha ido incorporando a la motorización gozando en la actualidad de esa especial libertad que el automóvil ofrece. El rechazo social y las trabas burocráticas fueron circunstancias que para nada ayudaron a la integración de la mujer. Permiso paterno o marital, certificado de haber realizado los servicios sociales de entonces, fueron algunas de ellas. Hoy podemos asegurar que la mujer conductora, no solo lleva los niños al colegio, también conduce en largos desplazamientos sola o compartiendo la tarea con su pareja, sin que nadie les reproche ni les insulte.

Con mi experiencia de evaluar las habilidades y comportamientos al volante de miles de aspirantes, no me atrevería a decantarme por quien conduce mejor. Polémica que aún prevalece entre un minúsculo grupo de conductores. La política y ex primera ministra de Israel, Golda Meir, considerada como unas de las pioneras del feminismo, aunque nunca participó de este movimiento, dijo: «No se si las mujeres son mejores que los hombres, pero seguro que no son peores». Aunque no sea políticamente correcto decirlo, la mujer en sus genes hereda, pese a quien le pese y generación tras generación; delicadeza, intuición, mimo, suavidad… El hombre rezuma crudeza, impaciencia, aspereza, inconsciencia, etc. Cualquier padre puede peinar a sus hijos, bañarlos, darles de comer o atenderlos cuando enferman, pero a esas tareas, las mujeres les ponen un toque diferente e inimitable, difícilmente explicable. Extrapolando todo ello al volante, el aspirante varón, en el examen práctico, solía ser fogoso, no atento a las indicaciones, inseguro de sí mismo... Ellas, sin embargo, nerviosas, miedosas, y sin reacción ante la dificultad. Fuera ya del examen, la cotidianidad y las estadísticas nos demuestran que los conductores varones son más peligrosos, y con índices de accidentabilidad más altos que las mujeres, siempre teniendo en cuenta que la mujer conduce menos, cosa que la DGT refleja en sus estadísticas, al igual que las compañías de seguros, indicando que con sus primas más baratas, son a ellas a las que prefieren dirigiendo los vehículos. El conductor macho corre más, utiliza el móvil en demasía, arriesga en los adelantamientos y no soporta las caravanas. En definitiva, practican una conducción agresiva. La conductora, sin embargo, con las lógicas excepciones, aplica ese sentido especial del que antes hacía mención también a su conducción, haciéndola de forma defensiva. Son más cumplidoras con lo establecido, no suelen beber alcohol y conducir y desde luego, son mucho más responsables. Consciente de que acabo de molestar a conductores y conductoras, hago mía la frase de Golda Meir: «No se si las mujeres conductoras son mejores que los hombres, pero seguro que no son peores».

Damas, feliz día.