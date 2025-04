Morir en la besana

Hace años en nuestro país se moría, principalmente, por los efectos de las tres famosas «C». En este orden; corazón, cáncer y carretera. En la ... actualidad, y según los estudios recientes de mortalidad, el orden ha cambiado a cáncer, corazón y carretera. Afortunadamente, las actuales infraestructuras con sangrantes excepciones, han cambiado a mejor. Los sistemas de seguridad activa y pasiva que atesoran los vehículos actuales, y sin duda, una mejor preparación y concienciación de los conductores, han obrado el milagro. Sin embargo, se siguen produciendo demasiados accidentes, demasiadas víctimas. ¿Recuerden el aciago año 2023, con 51 muertos en Extremadura? El cáncer viene y poco podemos hacer para evitarlo. Una dieta adecuada, ejercicio físico y unos hábitos saludables han conseguido que las muertes por accidentes cardiovasculares bajen un peldaño en el doloroso ranking. Los accidentes de tráfico se deben y se tienen que evitar.

El aumento de las perspectivas de vida, la longevidad actual, nos han traído nuevos retos, para la sociedad en general y, como no, en el tráfico. Hay estudios que culpan al conductor en un 92% de los accidentes. La cruda realidad es que el 8% restante que achacan a la vía y al vehículo, también dependen de él. Conducir un vehículo en mal estado lo decide su conductor. No adaptar la velocidad y el tipo de conducción a las características de la vía por la que se circula, o a las condiciones meteorológicas, también están en su debe, como también lo está conducir con las condiciones psicofísicas mermadas.

El accidente se puede evitar, y con ello, las muertes innecesarias. Algunas de estas muertes, con connotaciones especiales. Preocupa, y mucho, el goteo de accidentes de tractores agrícolas. Frecuentes vuelcos con muertes por aplastamiento de sus conductores. En estos accidentes, con harta frecuencia sí está presente, aparte del factor humano, el estado de los vehículos. La media de antigüedad de los tractores en Extremadura está en los 30 años. Concretamente 31.311 en un parque total de 53.985. La inmensa mayoría no cuentan con la seguridad que incorporan los modelos más modernos; arcos antivuelco, cinturones, GPS, aire acondicionado, etc. Muchos tienen pendiente su paso por la ITV, e incomprensiblemente se pueden transferir, con unos arreglos previos, hasta con 40 años de antigüedad. Una auténtica barbaridad con la que no comulgan las asociaciones agrarias. Es frecuente ver a conductores añosos, que utilizan el tractor para faenas de labranza menores, pequeñas besanas, se vean involucrados en un accidente. Unidas la antigüedad del vehículo a la edad de su conductor, hacen, explicables estos siniestros. Controlar el estado en el que se encuentran los tractores sería prioritario. La DGT, en su fichero de vehículos, cuenta con todos los datos de ellos. Obligar a que pasen por la ITV, sería una primera e importante medida. Avalar créditos para la compra de vehículos nuevos está bien, pero son créditos que hay que devolver en una situación difícil para el campo. Los agricultores prefieren gastar una cantidad razonable en acondicionar a las exigencias actuales un tractor viejo, que hacer un importante desembolso en el nuevo. Un Plan Especial con ayudas directas, sin duda, corregiría esta tendencia.

En cuanto al factor humano, resulta complejo, pero a todas luces necesario, disuadir a ciertos conductores, tractoristas o no, de la conveniencia de aparcar el coche o el tractor para siempre. El faenar en el campo, el conducir, ha sido todo para ellos. Quitárselo dejará sin sentido sus vidas y, a buen seguro, agravará las dolencias propias de la edad, pero es totalmente necesario.

Lamentablemente los accidentes, a veces, llevan implícita la vida de otras personas. Por ello, hay responsabilidades ineludibles que se deben asumir: Tráfico, en su función inspectora de los centros médicos de conductores, haciendo que se cumpla a rajatabla todo lo establecido por la ley. El médico de cabecera, quien mejor conoce sin duda al paciente conductor, haciéndole ver que sus facultades han mermado. Y, por último, las familias, convenciéndoles con delicadeza y mimo, que pueden disfrutar del campo y el coche de forma distinta.

La búsqueda de otras actividades se hace imprescindible para evitar posibles depresiones e intentar suplir lo que tanto les cuesta dejar. El problema se refleja en una acertada frase que nos dejó Quevedo: «Todos deseamos llegar a viejos, y todos negamos que hayamos llegado».