Inconcebible dar voz a Josu Ternera

Servidor, que tiene más ayeres que mañanas, posee la sabia costumbre de informarse lo justo, acudiendo a medios fiables a ambos lados del politiqueo patrio, ... entre ellos no está la televisión, por eso desconocía la existencia del programa de Jordi Évole que, al parecer, basa su éxito en entrevistas insólitas. Leía que en el Festival de Cine de San Sebastián se presentó un documental con la vida y crímenes de uno de los más sanguinarios salvajes de ETA, que nunca fue procesado y fue amnistiado en 1977. ¿Le va sonando la cosa? Inconcebible y una humillación más para las víctimas el que pongan micrófonos, focos y cámaras a semejantes personajes para jactarse de sus hazañas, sin una pizca de arrepentimiento. En el fondo está el que los ciudadanos de bien vayamos acostumbrándonos a lo que vamos a vivir en los próximos días. No soy rico, si lo fuera, pediría a la vicepresidenta la señas para saber dónde acudir para comprar un billete para uno de los cohetes del plan B. Lástima de no serlo. El consuelo, salir pitando y sentar los reales en la vecina Portugal.

Cartas al director