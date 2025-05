El huevo o la gallina

Comenta Compartir

Días atrás leí que en Lugones, una población del Principado de Asturias, un radar de caja igual a los que abundan en todas las ciudades ... y se mueven de situación, sancionó en un solo día a más de 300 vehículos, 10.000 en menos de dos meses con una recaudación de un millón de euros. Por su parte, la Dirección General de Tráfico con sus radares, recaudó el pasado año más de 500 millones de euros. Suculentas cifras que a más de uno le harán pensar si se busca seguridad o recaudación con estas medidas controladoras. Un dilema, como el del huevo o la gallina, ¿Qué prima? ¿El huevo de la recaudación o la gallina de la seguridad? Con la experiencia que todos tenemos la respuesta es fácil. Verán, los radares colocados en sitios donde se puedan producir accidentes y previo anuncio, entiendo que pueden prevenirlos, y es justo y necesario que estén. Los escondidos en rectas exentas de peligrosidad, bueno. Que se camuflen en coches, furgonetas, camiones, motocicletas, más drones y helicópteros, como que huele a raro. Los de tramo controlan varios kilómetros de vía. Se coloca un radar al principio del tramo y otro cuando finaliza el mismo, y se conoce, haciendo una operación aritmética, si un vehículo ha infringido superando el límite de la velocidad establecida. Los tramos se anuncian con claridad, y a mi modesto criterio, es un modelo más justo y aleccionador. Mejor misión disuasoria, e importante, concienciación del conductor para cumplir siempre. Recordarán que con la última reforma de las normas de tráfico en 2019, la Dirección General de Tráfico, además de bajar a 90 la velocidad para carreteras convencionales, suprimió ese margen de 20 kilómetros por hora de exceso para adelantar en este tipo de vías. ¿Se tomó esta decisión por seguridad en los adelantamientos? Dudoso. Ahora, sin margen, resultan más peligrosos que antes. Se está más tiempo en el carril de sentido contrario. Los conductores suelen infringir y sobrepasar los 90 kilómetros/hora, salvo, aquí está el truco, en los tramos controlados por radar en estos kilómetros, recordarán, si se sobrepasaba el límite, se sancionaba, pero la mayoría de multas se sobreseían porque en teoría, el presumible infractor alegaba en su recurso haber adelantado a varios vehículos, superando los 20 kilómetros/hora permitidos, con lo que la media no era fiable. La cuenta no salía, la comprobación era imposible y el perdón continuo. La Dirección General de Tráfico no se podía permitir este lujo y de un plumazo, ¡fuera los 20 kilómetros de margen! La obsesión por la velocidad excesiva siempre ha estado en las mentes de los responsables de este organismo.

En Alemania, la velocidad máxima en autovía/autopista es de 130 (en algunos tramos de las 'autobahn', no hay límite legal). En Polonia, 140 en autopista, 120 en autovía. Austria, Holanda, Italia, Francia, 130. Es más, Italia y la República Checa podrían subir en breve el límite a 150. Con los vehículos actuales piensan en Europa se puede rodar más deprisa. En España, es como si nombrasen a la bicha. Y es que, como dice el viejo refranero español, «los dineros escuchan la conversación». Se entiende perfectamente desde este ángulo, porque los radares se esconden, porque hay radares en cascada, porque nos vigilan por tierra, aire y, si pudieran, por mar. Radares móviles situados antes de un radar señalizado, que capta la velocidad real antes del habitual frenazo, y otro después que mide la aceleración pasado el pórtico. Sanción por exceso de velocidad, y ojo, por frenar bruscamente sin causa que lo justifique. Y es que la banca, siempre gana. La velocidad que no se puede controlar y que realmente mata, es la velocidad inadecuada para unas circunstancias concretas. Carreteras en mal estado, vehículos viejos sin el mantenimiento adecuado, quizás sin ITV en vigor, condiciones medioambientales y meteorológicas adversas, mal estado psicofísico del conductor. Estas circunstancias pueden hacer unos inofensivos e hipotéticos 60 kilómetro/hora, mucho más peligrosos que 130 en una autovía. Sin embargo, ¿que fué primero, el huevo o la gallina?

