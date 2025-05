Extremadura lidera los muertos en accidente

Despedimos 2023 con el drama de 66 víctimas mortales en accidentes de tráfico en la región. En el año 2022 morían 35, ha aumentado en ... 31 personas, mientras en el cómputo total de nuestro país, en el año de la estampida tras la pandemia se rebajaba la cifra en 3 víctimas. Datos nefastos, pero no mejores que los de este nuevo año, en tres días dos nuevas muertes estrenaban la dolorosa estadística. Para nada son normales estas cifras, que deberían preocupar a las autoridades de Tráfico del Estado, de la Junta y de los ayuntamientos. Para justificar este aumento, los especialistas del tema echan mano a las estadísticas de siempre: distracciones vía móvil, velocidad, cinturón, drogas, alcohol, antigüedad del parque y alguna que otra nimiedad. Pero sin duda hay mucho más.

Extremadura cuenta con las dos provincias más extensas del país, con 8.500 kilómetros de carreteras convencionales, 1.000 pertenecientes al Estado y 7.500 a la comunidad y Diputaciones. Es en este tipo de vías en donde se producen la mayoría de accidentes. Los expertos no hacen mención a esta importante variante en sus conclusiones, sin embargo, pienso que se deben tener en cuenta. La lejanía es una constante en nuestra región, que implica mayor número de viajes por vías peligrosas y una menor presencia de la agrupación de Tráfico de la Guardia Civil, hecho que propicia un relajamiento a la hora de cumplir con lo establecido, a excepción del control de exceso de velocidad. Los radares sustituyen al verde de los uniformes al borde de estas carreteras, como meros recaudadores. Todo el mundo vivió la terrible pandemia del covid con millones de muertos, Extremadura no fue una excepción y se sufrieron situaciones límites. El hecho de que los familiares no pudieran acompañar ni velar a sus muertos se convirtió en algo dramático. Estuvimos unos meses de aislamiento sin contactos físicos con el exterior, posteriormente vinieron las mascarillas, que seguían impidiendo una normal convivencia, todo esto a decir de psicólogos y psiquiatras quedó grabado negativamente en nuestra psiquis. Sin tiempo de recuperarnos vino la guerra de Ucrania y la subida de precios de casi todo, cosa negativa, más en regiones deprimidas como Extremadura.

Se preguntarán, ¿Qué tiene que ver todo esto con los accidentes de tráfico? Los especialistas no dan abasto para atender todos los problemas mentales que derivan de estos acontecimientos, que afectan al desarrollo de una vida normal, y como una prolongación de la misma al tráfico. Todos alguna vez hemos conducido kilómetros de forma autómata, de manera que al llegar al destino no nos acordamos de lo sucedido en el trayecto, ¿porque el conducir pensando en la sequía y la escasa cosecha, en el alto precio de los piensos, en la hipoteca que no se puede pagar, en los hijos en el paro, no puede ser una causa de distracción y de accidente? Me parece fundamental que los psicólogos de los centros médicos de conductores, además de la prueba manual, evalúen el estado psíquico de los que quieren renovar, o acceder, al permiso de conducir. Vital, el hacer un seguimiento tras el accidente del último certificado expedido, e incluso, si la víctima es joven, de su aprendizaje y posterior examen. Estas circunstancias que no aparecen en las estadísticas nos pueden ofrecer una imagen real de lo que en Extremadura está sucediendo y con datos precisos tomar urgentes medidas. De poco sirve reunirse en la Delegación del Gobierno para decidir que habrá más controles, si no se piden autovías y no se inspeccionan centros médicos y autoescuelas. Empecemos la casa por los cimientos, no por el tejado.