El poeta y escritor inglés Alexander Pope, nos advertía: «Si equivocarnos nos hace humanos, admitir el error debería hacernos divinos». Vivimos en una sociedad de ... infalibilidad, personas que nunca reconocen sus errores, políticos que no asumen las responsabilidades de sus desaciertos, instituciones que no aceptan el peso de sus equivocaciones… Como ven, nada divino.

El «es que...» son dos palabras mágicas con las que tratamos de justificar lo injustificable. Desde el niño ante el plato de verdura, hasta el abuelo justificando su abandono, todos recurrimos a estas dos repetidoras palabras. Por desgracia, lo humano. El tráfico y sus especiales circunstancias no se libran de la mágica coletilla, más al contrario, se incrementa hasta el infinito. Ante una infracción palmaria, y cuando el agente va a multar, se saca para tratar de buscar complicidades. En mis años evaluando aptitudes para conducir, el «es que...», era continuo en boca de aspirantes que suspendían, y curiosamente, en la de los que aprobaban. Para los primeros, el examinador que les había tocado, el hueco pequeño para estacionar, la lluvia que comenzó a caer, etc. Para los segundos, lo fácil del recorrido, la simpatía del funcionario, la ayuda del profesor… Cuando sufrimos algún incidente o accidente leve, con implicación de terceros, el «es que...», dicta la sentencia de culpabilidad, derivándola a la rama del árbol que tapa la señal, al bache o al deslumbramiento solar. Nunca, en una primera instancia, asumimos nuestro error. El parte amistoso, es un documento que cuesta firmar si somos responsables. Con harta frecuencia, con abandono de tareas más importantes, tiene que ser la autoridad competente de la vía la que dirima culpabilidades. Cuando el accidente es de gran magnitud, con repercusiones mediáticas, estas dos eximentes palabras suenan en todos los ámbitos.

Días pasados falleció un varón de 32 años después de caerse de un vehículo de movilidad personal, golpear su cabeza en el asfalto y sufrir una conmoción cerebral. Primera muerte de este tipo en la ciudad de Badajoz, segunda en Extremadura, tras el choque de dos patinetes en Villanueva de la Serena, con el fallecimiento de otro varón de 52 años. Para estos concretos accidentes tengo mis personales «es que...». Primero, es un vehículo débil que desarrolla una velocidad de 25 kilómetros/hora o incluso más si se ha manipulado. Comparado, por ejemplo, con un tractor agrícola con su robustez y tamaño y sus permitidos 20 kilómetros/hora, se me antoja como una velocidad excesiva. Segundo, aunque la ley exima de su obligatoriedad, por una absurda coletilla, «casco de protección homologado en los términos que reglamentariamente se establezca», su fragilidad hace razonable e imprescindible que se conduzca con la cabeza protegida. Tercero, desde 2022, año en el que se aprobaron las normas para su utilización, la DGT ha tenido tiempo sobrado para modificar el Reglamento General de la Circulación incluyendo los términos que crea necesarios para su uso. Cuarto, que por propia iniciativa hay ayuntamientos que han dictado una ordenanza municipal para incluir en ella su obligatoriedad, creando un auténtico Babel legal. En mi opinión, subrogándose competencias que no les corresponden y creando con ello decenas de obligaciones diferentes, dependiendo de la ciudad por la que se circule. Quinto, los dos fallecidos en Extremadura no eran personas jóvenes. No podemos pues hablar de la fogosidad, del poco criterio, de la falta de responsabilidad o de experiencia que dan los pocos años. Quizás primen más en este vehículo las aptitudes físicas para mantener un equilibrio circense en tan poco espacio, que las actitudes con las que se afronta su uso, que también influyen.

Todos vemos a diario cómo se circula por las aceras, se cruzan pasos de peatones, se saltan semáforos en rojo. Prohibiciones estas, sin ninguna coletilla. El problema, con o sin caso, está ahí. O las autoridades actúan, vía educación, concienciación, o los padres olvidan premiar esfuerzos con el regalo de tan peligroso artefacto. O ambas cosas a la vez. Y por supuesto con la DGT resolviendo el entuerto de la dichosa coletilla.