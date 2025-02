Distracciones al volante

Los creyentes, cuando asistimos a misa, en su inicio, nos arrepentimos de nuestras faltas prometiendo no volver a cometerlas. Pedimos perdón por las perpetradas de palabra, pensamiento, obra u omisión. Las distracciones y sus consecuencias, salida de la vía y choque frontal suelen ser las ... principales causas de los accidentes de tráfico. Pero ¿por qué nos distraemos? Por las mismas causas por las que pedimos perdón en el rezo. Nos distraemos de pensamiento, si trasladamos al vehículo que conducimos las preocupaciones de nuestra vida diaria. Este desorden mental nos lleva hasta olvidar cosas sucedidas en los desplazamientos.

La palabra nos distrae de diversas maneras, siendo la primera causa hablar por el móvil, incluso si usamos manos libres, como con el pecadillo del pensamiento, nuestros cinco sentidos no están en la conducción. No entiendo cómo en los coches actuales los fabricantes no incluyen en el paquete de seguridad activa, la que evita accidentes, algún sistema que impida su uso. Las conversaciones que se producen durante el viaje también pueden distraer. En las domésticas, sacar a colación la hipoteca, las notas del niño, el novio de la niña... suelen ser las discordantes, en los viajes con compañeros deben ser temas tabú la política, el fútbol y el jefe. Un buen y seguro acompañante es el que sabe callar cuando la situación del tráfico requiere la máxima atención del conductor y hablar, incluso cantar en esos momentos de amodorramiento, de sopor, evitando así una cabezada mortal.

Dejamos la palabra y pasamos a las distracciones por obra o acciones. Volviendo al móvil, el mirar una llamada o un whatsapp es motivo suficiente de distracción. También lo son el tocar el navegador, la radio, el cigarrillo, la botella de agua, en resumen, cualquier tarea manual. Por último, nos distraemos por omisión, que es la falta de atención más común y repetitiva, olvidarnos de apagar el móvil antes de arrancar, acción a la que les conmino siempre. Una buena noticia puede esperar, si es mala, mejor enterarse lo más tarde posible. Olvidarse de haber llevado el coche al taller para mirar ese ruidito que le lleva distraído y al borde de un ataque todo el recorrido. Arrepintámonos de nuestras acciones al volante, ya sea por pensamiento, palabra, obra u omisión, prometiendo ser conductores responsables, que se esfuerzan en no distraerse, evitando con ello buena parte de los accidentes que lamentablemente se producen.