Demasiados accidentes

Desde que comenzó mayo, en la carretera no han cesado de producirse accidentes. Heridos leves, otros –como los de la carretera de Olivenza– graves, y ... lo más doloroso: los cuatro fallecidos en el choque frontal de dos vehículos en la circunvalación de Plasencia. Cuando se produce un accidente que destaca por su espectacularidad o por el número de víctimas, según la OMS, diez allegados se verán afectados directamente, y hasta cien, indirectamente. Aunque en el de Plasencia, dos pueblos –Caminomorisco y Santibáñez el Bajo– han aumentado las cifras dolosas por la pérdida de cuatro de sus convecinos, para los demás extremeños, después de una reacción de sorpresa, lo llevaron a la trituradora cerebral de noticias que poseemos para hacer hueco a tanta información desagradable.

El accidente, un choque frontal en vía convencional, es de los más frecuentes, junto a la salida de la carretera por distracción, primera causa de estos siniestros. Conducir sin la debida atención en una actividad tan complicada se produce por diversas causas. La principal, según las estadísticas, es el uso indebido del móvil. Pero hay más: manipular cualquier objeto, imbuirse en los problemas personales conduciendo de una forma autómata... ¿Cuántas veces ha efectuado un recorrido sin acordarse de nada de lo sucedido cuando llega a su fin? ¿Y cuántas veces esa discusión o charla con los acompañantes le ha sacado, durante unos instantes, de la atención a la carretera? Son suficientes tres segundos para que se desencadene la tragedia. Sería útil que, tras un estudio de cada accidente, se publicaran sus causas nada más conocerse, para servir de coto a los desmanes. Hasta ahora, esto se hace de forma global y con publicación anual, sin llegar a la población, por lo que el efecto disuasorio se diluye en el tiempo. Debemos tener claro los conductores que, en cuanto cogemos el volante , ya sea por nuestra culpa o por la de otro conductor, podemos sufrir un accidente. Asumir esta realidad cada vez que conducimos, seguramente nos hará más prudentes y responsables. Tenga en cuenta que, por muy buen conductor que se crea, los accidentes de tráfico no son cuestión de los demás; son un problema cotidiano que afecta a todos, una desgracia evitable. Porque todas las causas que pueden parecer ajenas al conductor –estado de la vía, del vehículo, condiciones meteorológicas adversas, tráfico denso– son controlables adaptando nuestra forma de conducir y la velocidad. Además, siempre tenemos la opción, en casos extremos, de efectuar una parada en un sitio permitido y esperar a que la situación adversa cambie.

Yo llevo en mi coche, detrás del volante, un corazón de cartulina, regalo infantil de algún Día del Padre, con la leyenda: «Corazón no hay más que uno». Este simple detalle me hace ser consciente de los peligros a los que me enfrento cada vez que accedo al puesto de conducción. Amigo conductor, como cantaba Perlita de Huelva, en su mano siempre está evitar el accidente y sus lamentables consecuencias. Asumirlo y recordarlo cada vez que pone el contacto de su coche le puede salvar de la tragedia, evitando con ello que muchas personas de su entorno familiar o social sufran... y nunca le olviden. Precaución, amigo conductor…