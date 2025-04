Conductores añosos

Comenta Compartir

El censo de conductores en España se sitúa en torno a los 27 millones, de los cuales el 15,5% tienen más de 65 años, ... y aumentando. Nos hacemos mayores, con los achaques propios de la edad, que influyen en la actividad de nuestro día a día, y cómo no, en la conducción. Pero, ¿de qué manera nos afecta? La edad trae consigo un aumento del tiempo de reacción, disminución de la fuerza en la pisada y una mayor dificultad en el manejo del volante. A ello se añade una progresiva pérdida en las capacidades mentales para interpretar, analizar y reaccionar correctamente en las complejas situaciones del tráfico. Otros de los problemas, son los relativos a las deficiencias en la audición y la visión. A favor de la edad, la experiencia, prudencia y responsabilidad, virtudes estas que llegan a suplir, en parte, la pérdida de facultades. Cuando una persona mayor provoca o se ve involucrada en algún accidente, se encienden todas las alarmas. Sea o no su culpa, rápido se piensa que la solución estaría en retirar a los más adultos de la circulación: «Muerto el perro, se acabó la rabia». En este sentido, la DGT tenía concebido un plan para acortar la vigencia de validez de los permisos de conducir para los mayores de 65 años, medida que recientemente el Parlamento Europeo ha desautorizado por considerarla ilegal. Recordar que España es uno de los países más restrictivos en esta materia. Además, diversos estudios demuestran que sería injusto y un grave error. Con ello se provocaría en las personas mayores un fuerte sentido de inutilidad, dependencia de los demás, aislamiento social y falta de libertad. Una mayor tendencia a estados depresivos y, además, a un peor afrontamiento de sus enfermedades y dolencias, riesgos que según la OMS son superiores a los que tienen como conductores. Sin embargo, es un serio problema, y algo se debe hacer. Para empezar, mejores carreteras, con señalética visible y más sencilla de asimilar. Reconocimientos médicos exhaustivos, que detecten patologías incompatibles con la conducción o que requieran un más breve plazo de validez del permiso. No solo los ancianos tienen accidentes, por lo que todos los conductores deberían ser tratados por igual en los centros de reconocimiento. Una asignatura pendiente, que sin duda reportaría una mayor seguridad vial. Hay infartados, insulinodependientes, ictus, dependientes de alcohol, drogas, psicofármacos, etc, que pasan el filtro teniendo un igual o mayor peligro para el tráfico. Las inspecciones a estos centros competen a las Jefaturas de Tráfico, que no se caracterizan por un excesivo celo, en una misión tan fundamental a la hora de salvar vidas. Entre revisiones periódicas oficiales, los médicos de atención primaria también tienen mucho que decir en la seguridad de sus pacientes conductores. Ellos conocen mejor que nadie todos sus problemas. Si entre ellos descubren cualquier enfermedad incompatible con la conducción, o les perciben un fármaco que la modifica, serían los primeros en alertarles y asesorarles sobre su peligrosidad. Es difícil esta misión, pero harían un gran servicio a la sociedad que, sin duda, sabría reconocerlo. Las familias de estos conductores también juegan un papel fundamental para disuadirles cuando llega la hora de dejar el coche. Es un trago amargo, pero imprescindible. Qué gran responsabilidad el permitir conducir a un familiar no capacitado y que cause una tragedia. El sentido de culpabilidad le acompañará de por vida. Tengamos siempre presente que con suerte, la mayoría llegaremos inexorablemente a ser conductores añosos, con más ayeres que mañanas. El estar preparados psicológicamente para dejar de serlo nos hará aceptarlo con la naturalidad que lo hacemos con cualquier otra actividad de nuestras vidas. Sin traumas y con la convicción de que la vida sin coche también es posible.

Opinión HOY