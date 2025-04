Comenta Compartir

Cuando ocurre un accidente de tráfico en el que la víctima es alguien conocido –hace unos días la desgracia del alcalde de Nuñomoral–, la opinión ... pública se moviliza en toda serie de consideraciones sobre lo acaecido: el dolor de la familia, de los compañeros y demás circunstancias. Pero la vorágine informativa se lleva lo ocurrido a un segundo plano, en cuestión de horas o de suerte, que nunca más se vuelve a reflexionar sobre ese entorno del accidente, que sufre con él y que son las otras víctimas de la carretera. Es imprescindible intentar que, al menos de vez en cuando, la gente ponga rostro y nombre a las víctimas de los accidentes. Porque no cabe esperar ninguna reacción de tipo racional por parte de la sociedad, si antes no se ha producido un 'shock' emocional. La opinión pública no se mueve en un sentido u otro por consideraciones basadas en el razonamiento. Incluso en los procesos electorales suele predominar lo emocional, aunque sea como detonante de la racionalidad. Desde luego, en materia de seguridad vial, nadie conseguirá un apoyo masivo a medidas que puedan entrañar sacrificio o renuncias con el simple hecho de conocer las estadísticas. Sin embargo, la muerte de un conocido, de una persona joven, la aparatosidad del accidente aunque de forma breve surte cierto efecto disuasorio.

Sobre la seguridad vial se ha escrito y debatido casi todo. Sin embargo, como decía Jardiel Poncela refiriéndose al teatro, nada está por hacer, pero todo está por rehacer. Es importante revisar todo lo estudiado e investigado, porque en cada accidente no tiene por qué haber nada igual como corresponde inevitablemente a una de las realidades más dinámicas de la sociedad, como es el tráfico, en el que nada tienen que ver las carreteras actuales, los vehículos y, por ende, las capacidades psicofísicas de los conductores que se deben adaptar continuamente a los cambios de la modernidad, con el riesgo que ello conlleva. Estos días, más que nunca, el coche se hace imprescindible para propiciar encuentros entrañables. Todos llevaremos nuestros regalos consigo, pero tenga en cuenta que el mejor regalo que podemos hacer a esas personas tan queridas es nuestra presencia. Ojalá la carretera no trunque ningún encuentro. Pongamos un poco de nuestra parte para conseguirlo.

