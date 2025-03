Perfiles de conductores

Comenta Compartir

Hasta que la técnica o la inteligencia artificial no consiga fabricar un vehículo autónomo que no necesite conductor, el factor humano, en el tráfico, seguirá ... siendo determinante. Se suele pensar que se conduce como se es, craso error. Personas sensatas, responsables, en el trabajo, en el bar, o en el salón de su casa, nada más tocar el volante o el manillar adoptan una forma de actuar totalmente diferente. En el tráfico, se dan situaciones concretas que no todos afrontamos de igual manera. Reconocerá, a simple vista, al 'conductor irresponsable'. No respeta las normas, fundamentalmente aquellas que tienen más incidencia en la inseguridad. Incumplen los límites de velocidad; tampoco adaptan su velocidad a las circunstancias de la vía, del vehículo que conducen o a las condiciones climatológicas. Conducen bajo los efectos del alcohol o drogas. Son conductores reincidentes, algunos sin carné y con la posibilidad de terminar en la cárcel.

Su vicio más evidente suele ser no respetar la distancia de seguridad provocando nerviosismo en otros conductores y situaciones de peligro. Es amigo de 'picarse' con otros conductores, realiza' cambios bruscos de velocidad no justificados, acelera cuando otro vehículo les intenta adelantar, etc. Es el rey de la oportunidad, en feudos conocidos rodea los separadores de las intersecciones para evitar detenerse en el rojo del semáforo, no duda en adelantar por el arcén en las retenciones, acampa en el carril izquierdo, y los estacionamientos para personas con discapacidad de los centros comerciales son una comodidad para él. El 'conductor juez' está más pendiente de los errores de los demás que de sus propios movimientos. Suele circular por el carril izquierdo a la velocidad clavada de la vía y no dan paso a los que les siguen: «Que se fastidien, yo voy a la velocidad permitida». Si osan tocarle el claxon ante un semáforo que cambió a verde, continúa detenido un poquitín más, haciendo aspavientos a quien osó increparle. Multaría a todos. El 'conductor escalofriante' se cambia constantemente de carril, hace chirriar los neumáticos en la salida de una detención, efectúa adelantamientos al límite. Ha hecho del coche un medio de demostrar su egocentrismo, lo que le lleva a batir récords inalcanzables para los demás. Sin duda es peligroso. El 'conductor inseguro' circula siempre con la nariz pegada al parabrisas, pone de los nervios a los demás, que no saben qué maniobra va a efectuar, porque por costumbre hará todo lo contrario de lo indicado con los intermitentes. Circula por el centro de la calzada, donde se siente seguro, los retrovisores son unos desconocidos. Cansado de buscar un lugar para estacionar, observa cómo se aproxima a su coche el 'conductor lento'. Entra en él, busca las gafas en la guantera, se pone a leer el papel que llevaba, comunica el contenido del mismo durante minutos vía móvil, vuelve a colocar las gafas en su sitio, trata de recolocar los espejos retrovisores y, por fin, pone el contacto y sale. Mientras, el concierto de claxon de los que están detrás y no saben qué pasa es estruendoso. Suele sentir pavor de hacer recorridos largos por carretera, no teme organizar extensas caravanas detrás de él y no suele facilitar las maniobras de adelantamiento, lo que comporta situaciones arriesgadas. El 'conductor descortés' señaliza en el último momento o no lo hace, no realiza el obligado cambio de luces en conducción nocturna, realiza detenciones repentinas injustificadas, nunca le permitirá pasar en un estrechamiento, ni le dejará incorporarse a una retención. Si se siente identificado con estas conductas al volante, debería reflexionar y hacer acto de contrición con propósito de enmienda.

