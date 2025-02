De vez en cuando en la vida se dan extrañas coincidencias de sucesos que nos descolocan. El «estaría de Dios», o el «se alinearon los planetas», son las justificaciones que solemos usar para tratar de entender lo que pasó. En el tráfico y después de ... un accidente son recurrentes.

Hace unos días, en Extremadura y en cuestión de horas, murió en accidente de tráfico una persona y otras diez resultaron heridas en situaciones muy semejantes. En Badajoz en un pequeño intervalo de tiempo, los accidentes de dos autobuses urbanos pudieron causar una auténtica tragedia. Albert Einstein en una de sus citas más famosas, dijo «Dios no juega a los dados», refiriéndose a las leyes de la naturaleza como deterministas y no probabilistas. Extrapolando la frase a los accidentes de tráfico no hay nada determinante que en principio los produzca, sin embargo, y llevando la contraria al científico, siempre hay posibilidades de que existan. Un peatón que cruza indebidamente y un conductor que da marcha atrás sin mirar se produce centenares de veces todos los días sin ser determinantes de nada. Sin embargo, mientras exista la posibilidad del error, se producirá el accidente, puede que no con estas peculiaridades, pero surgirán otras que lo harán posible. Que un peatón, con su fragilidad en el tráfico, pueda con una mala acción causar una tragedia nos debe llevar, a todos, porque todos alguna vez ejercemos de peatones cuando dejamos el volante, a reflexionar sobre cómo afrontamos nuestras responsabilidades como tal.

Si actuamos como conductores en el complejo entramado del tráfico, aunque el resultado final de nuestro error pueda llevar a semejante desenlace, nuestra culpabilidad puede que sea mayor, desde la situación de fortaleza que ofrece el habitáculo de un vehículo. La enseñanza que podemos sacar, es que todos, debemos llegar a la convicción de que pueden suceder en cuanto tomamos el volante o ponemos un pie en la calle. Solo esta certeza, nos llevará a estar en constante vigía para así poder evitarlos. Ni Dios, ni la alienación de los astros están confabulados en nuestra contra. Solo nuestra sinrazón es la responsable.